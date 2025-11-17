Ünlü araba markasından şoke eden karar: Artık tamamen yasaklanacak

ÇİN'DE SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Kararın gündemde olduğu dönemde Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışlarında düşüş hızlandı. Çin Binek Araç Birliği verileri, ekim ayında satışların geçen yıla göre yüzde 9,9 gerileyerek 61.497 adede düştüğünü gösteriyor. Şanghay Gigafactory'den Avrupa, Hindistan ve diğer pazarlara gönderilen Model 3 ve Model Y araçların ihracatı da eylüle göre yüzde 32,3 oranında azaldı.



