Ünlü araba markasından şoke eden karar: Artık tamamen yasaklanacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarında Çin menşeli parçaları kullanmama kararı aldı. Tesla, tedarik zincirinde kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, Elon Musk’ın tedarikçilere gönderdiği talimatla bazı parçalar şimdiden farklı ülkelerden temin edilirken, şirketin hedefi önümüzdeki 1–2 yıl içinde tamamen Çin dışı tedarike geçmek.
Tesla, ABD’de üretilen araçlarında Çin menşeli parçalar kullanılmaması için tedarikçilerine talimat verdi.
TİCARET SAVAŞININ FATURASI
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yarattığı dalgalı gümrük tarifeleri, Tesla'nın ABD'deki fiyatlandırma stratejisini belirsizliğe sürüklemeye devam ediyor.
ÇİN'DE SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ
Kararın gündemde olduğu dönemde Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışlarında düşüş hızlandı. Çin Binek Araç Birliği verileri, ekim ayında satışların geçen yıla göre yüzde 9,9 gerileyerek 61.497 adede düştüğünü gösteriyor. Şanghay Gigafactory'den Avrupa, Hindistan ve diğer pazarlara gönderilen Model 3 ve Model Y araçların ihracatı da eylüle göre yüzde 32,3 oranında azaldı.
2025 boyunca süren ABD–Çin gerilimi, otomotiv sektörünü kriz odaklı kararlara yöneltti.
OTOMOTİVDE YENİ TEDARİK DÖNEMİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemsel gümrük tarifeleri, nadir metallerdeki belirsizlik ve çip arzındaki istikrarsızlık, üreticileri tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya zorluyor.
Tesla'nın attığı bu adım yalnızca tekil bir karar değil; aynı hafta General Motors'un da binlerce tedarikçisine Çin malı parçaların üretim hatlarından çıkarılması talimatı gönderdiği biliniyor. Bu gelişmeler, ABD otomotiv endüstrisinin Çin'e bağımlılığı azaltma sürecinde yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.