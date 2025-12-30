Yarın başvuran 117 bin TL kâr edecek: Emeklilik borçlanmasında 'zamlı tarife' öncesi son uyarı

1 Ocak'tan itibaren ise yeni asgari ücretin devreye girmesiyle birlikte bu tutar güncellenecek.





Aylık Ödeme: Yeni yılda 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 10 bin 569 TL 60 kuruşa yükselecek.

2 Yıllık Toplam: 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapacak bir anne, bugün başvurursa 199 bin 722 TL ödeyecek. Başvuru 1 Ocak sonrasına kalırsa bu rakam 253 bin 670 TL olacak.

Fark: Yarın mesai bitimine kadar başvuranlar, 2 yıllık borçlanmada 53 bin 948 TL daha düşük ödeme imkanına sahip olacak.