Yarın başvuran 117 bin TL kâr edecek: Emeklilik borçlanmasında 'zamlı tarife' öncesi son uyarı

"Emeklilikte prim gün eksiğini borçlanma yoluyla kapatmayı planlayan vatandaşlar için kritik saatlere girildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret ve değişen hesaplama yöntemleri, hizmet borçlanması maliyetlerini artıracak. Özellikle askerlik borçlanmasında oluşacak yüksek farktan etkilenmek istemeyenlerin, başvurularını en geç yarın (31 Aralık) mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. İşte kalem kalem yeni ödeme tablosu
Emeklilik için gün sayan ve prim eksiğini borçlanma yöntemiyle tamamlamak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci daralıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret artışı ve borçlanma oranlarındaki düzenlemeler öncesinde, mevcut tarifeden yararlanmak isteyenlerin en geç yarın (31 Aralık) işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
DOĞUM BORÇLANMASINDA HESAP DEĞİŞİYOR
Mevcut uygulamada, bu yıl sonuna kadar yapılan başvurularda 1 aylık doğum borçlanması brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. Bu oranla ödenmesi gereken tutar 8 bin 321 TL 76 kuruş seviyesinde bulunuyor.
1 Ocak'tan itibaren ise yeni asgari ücretin devreye girmesiyle birlikte bu tutar güncellenecek.
Aylık Ödeme: Yeni yılda 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 10 bin 569 TL 60 kuruşa yükselecek.
2 Yıllık Toplam: 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapacak bir anne, bugün başvurursa 199 bin 722 TL ödeyecek. Başvuru 1 Ocak sonrasına kalırsa bu rakam 253 bin 670 TL olacak.
Fark: Yarın mesai bitimine kadar başvuranlar, 2 yıllık borçlanmada 53 bin 948 TL daha düşük ödeme imkanına sahip olacak.
ASKERLİK BORÇLANMASINDA ORAN DÜZENLEMESİ
Erkek sigortalıların askerlik borçlanmasında ise yeni yılda hem asgari ücret artışı hem de prim oranındaki değişiklik etkili olacak. Mevcut durumda yüzde 32 olan hesaplama oranı, yeni düzenlemeyle yüzde 45 olarak uygulanacak.
Aylık Tutar: Şu an 8 bin 321 TL 76 kuruş olan 1 aylık askerlik borçlanması, yeni tarife ile 14 bin 863 TL 50 kuruşa çıkacak.
18 Aylık Tutar: 18 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen bir vatandaş, bugün 149 bin 792 TL öderken, yeni yılda bu tutar 267 bin 543 TL olarak hesaplanacak.
Avantaj: Yıl bitmeden başvuru yapanlar, toplamda 117 bin 751 TL daha az ödeme yaparak borçlanma işlemini tamamlayabilecek.
YURT DIŞI BORÇLANMASI VE İHYA İŞLEMLERİ
Yurt dışı borçlanmasında oran sabit kalmakla birlikte, asgari ücret artışı ödeme miktarlarına yansıyacak.
Halen 1 ay için en az 11 bin 702 TL 48 kuruş ödenirken, yeni yılda bu rakam 14 bin 863 TL 50 kuruş olacak.
2 yıllık borçlanma tutarı ise 280 bin 859 TL'den 356 bin 724 TL'ye yükselecek.
Bağ-Kur kapsamında hizmet ihyası yapacaklar için de benzer bir artış söz konusu.
Bu yıl bitmeden başvuranlar 1 aylık ihya için 9 bin 036 TL öderken, 1 Ocak itibarıyla bu tutar 14 bin 863 TL 50 kuruş olacak.
2 yıllık ihya bedeli ise 216 bin 886 TL seviyesinden 356 bin 724 TL'ye çıkacak.
BAŞVURU VE ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Vatandaşların mevcut tutarlardan yararlanabilmesi için başvurularını en geç yarın e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerine bizzat giderek yapması gerekiyor.
Başvuru işleminin ardından süreç şöyle işleyecek:
SGK tarafından vatandaşa ödeme tebligatı gönderilecek.
Tebligatın ulaşmasının ardından; doğum ve askerlik borçlanması için 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihya işlemleri için 3 ay ödeme süresi tanınacak.
Vatandaşlar ödemelerini bu süreler içinde yaparak borçlanma işlemlerini tamamlamış olacak.