Yıllar sonra elektrikli olarak geri dönen Renault 5’in Türkiye fiyatı, resmi açıklama yapılmadan ortaya çıktı. Sızan rakam hem modeli hem de ismini hatırlatan şaşırtıcı bir detayı gözler önüne seriyor.
Fransız otomotiv devi Renault’un efsane modeli "5", yaklaşık 30 yıl sonra elektrikli versiyonuyla geri dönüyor.
Resmi lansman henüz yapılmamışken, Türkiye satış fiyatı sürpriz bir şekilde sızdı.
Yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Renault 5 E-Tech’in Türkiye fiyatı, Renault Türkiye tarafından henüz duyurulmamış olsa da, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Kasko Değer Listesi’nde aracın fiyatı dikkatli gözlerden kaçmadı.
Listede yer alan bilgiye göre yalnızca "Techno" donanım paketiyle Türkiye’ye gelecek olan modelin, 52 kWh batarya kapasitesine ve 410 kilometre menzile sahip olduğu görülüyor.
150 beygir gücünde olan Renault 5, 240 Nm tork sunarken, bağımsız arka süspansiyon sistemiyle de sınıfında fark yaratmaya hazırlanıyor.
Avrupa'da dört farklı versiyonla satışa sunulan Renault 5, Türkiye’ye ilk etapta yalnızca tek paketle giriş yapacak. Modelin resmi satış tarihi 2025'in ilk çeyreği olarak açıklanmıştı.
Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Ancak en çok konuşulan detay fiyatı oldu. TSB verilerine göre aracın Türkiye satış fiyatı tam olarak 1 milyon 555 bin 555 TL.
Bu rakam, model ismine yapılan zekice bir göndermeyle dikkat çekiyor.
Kurda büyük bir değişim yaşanmadığı sürece, bu fiyatın resmi satış fiyatına oldukça yakın olması bekleniyor.
Renault 5, hem nostaljik tasarımı hem de modern teknolojisiyle Türkiye pazarında yeni bir dönem başlatabilir.