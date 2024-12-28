Yeni Türk zırhlısı ilk görevine ihracatla başlıyor

AŞKAR II'nin bu SUV versiyonu, ilgili ülkenin güvenlik güçlerinin isteklerine göre tasarlandı. Bu süreçte hem ilgili ülkenin güvenlik güçleri hem de bizim arkadaşlarımız büyük özveriyle süreci yürüttü. Çok zor çevre koşullarında birden fazla görevi ifa edebilecek bir nihai tasarıma ulaştık.





Bu tasarımda AŞKAR'ın standart balistik ve muharebe özelliklerinin yanı sıra bir kısmında 6 metrelik mastlar ile yüksek mesafeden gözetleme yapabilecek kendi geliştirdiğimiz gündüz ve gece gözetleme sistemleri, bir kısmında SAR 762 (7,62 mm), SAR 127 (12,7 mm) ve bomba atar gibi silahlara uygun Best Savunma UKSS'leri var. Tam teçhizatlı 6+1 personel rahatlıkla taşınabilecek. Böylelikle sınır güvenliği ve meskun mahal görevlerinde başarıyla hizmet edecek araçlar ortaya çıkmış oldu."











