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10 maddede sahte diploma

10 maddede sahte diploma

04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Güçlü partner rolümüz pekişti

Avrupa Birliği ile ticaret hacmi son 5 yılda yüzde 59 artan Türkiye, 2023'te olduğu gibi geçen sene de AB'nin en büyük 5'inci ortağı olmayı sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi söylemleri, Avrupa Birliği'nin ticari güvenliği konusunda Türkiye'yi bir adım daha öne çıkardı.


10 maddede sahte diploma serüveni

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş skandalının yankıları sürüyor. YÖK raporu, savcılığın ulaştığı belgeler ve İmamoğlu ile avukatlarının çelişkili açıklamaları 1990’daki yatay geçişte büyük usulsüzlükler olduğunu ortaya koyuyor. İşte Türkiye’de sınav kazanmadan, KKTC’de de sınava girmeden sadece para ödeyerek girdiği bir okul üzerinden İstanbul Üniversitesi’ne gelen İmamoğlu’nun “sahte diploma” serüveni…


Trabzonspor cesur oynayacak

Trabzonspor ile çıktığı ilk maçında Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek, takımının 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren teknik direktör Fatih Tekke, “Trabzonspor topa daha çok sahip olmalı, cesur olmalı. Benim için en temel parametre bu” dedi.


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