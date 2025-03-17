10 maddede sahte diploma

Güçlü partner rolümüz pekişti

Avrupa Birliği ile ticaret hacmi son 5 yılda yüzde 59 artan Türkiye, 2023'te olduğu gibi geçen sene de AB'nin en büyük 5'inci ortağı olmayı sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi söylemleri, Avrupa Birliği'nin ticari güvenliği konusunda Türkiye'yi bir adım daha öne çıkardı.



