Malatya





Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.





Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor.





Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verildi.





Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.





Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli, hamile personel ile engelli çocuğu bulunan anne personel ve anne ile babası çalışan anaokulu-kreş çağında çocuğu olan personelden birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.