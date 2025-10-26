1,9 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Eski tip ehliyetlerin yenilenebilmesi için son hafta

Kasım itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak





Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.





Yani 1 hafta içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.