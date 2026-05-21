400 metre çekilen İznik Gölü’nde isyan ettiren görüntü: İkinci bazilika sanıldı, gerçek başka çıktı

"Türkiye’de bütün barajlar doldu, yüksek su alındığı için İznik Gölü çekiliyor"





Gölün ortasına kadar giden üç tane boru olduğunu belirten Çakar, "Bu borular Gemlik Gübre fabrikasına her gün aralıksız su çekiyor. İznik çevresine bu sene çok güzel yağış düştü. Türkiye’de bütün barajlar doldu taştı. Birçok barajda su salınımı yapıldı. Ama İznik Gölü’nde geçen seneki seviyeden 30-40 santimetre daha düşük seviye var. Bu yağan yağmurlar nereye gidiyor. Fabrikaların yıllık anlaşmaları var ama her biri kapalı kutu, kimse bilmiyor ne kullandıklarını. Onlar 1 milyon metreküp diyor ama belki de 10 milyon metreküp kullanıyorlar. Sonra zeytinleri bahane edip, tarıma çok su gittiğini söylüyorlar. Biz İznik halkı ve İznikli çiftçiler olarak biran önce göl etrafındaki fabrikaların kaldırılmasını istiyoruz. Fabrika her yerde olur ama biz burada tarım yapmak zorundayız. Bizim atalarımız, dedelerimiz burada tarım yapmış, sanayi değil. Biz bağcıyız burada ama dışarıdan gelenlere bu imkanlar veriliyorsa çiftçiye de aynı imkanlar verilmek zorunda" diye konuştu.