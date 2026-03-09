ABD ve İsrail’in gizli ‘uranyum’ planı sızdı: Uranyum zengini ülkeler belli oldu Türkiye listede mi?

İran'a yönelik saldırılar sürerken, ABD ve İsrail hattında uranyum stoklarını hedef alan gizli operasyon planı sızdı. Nükleer silah yapımından enerji üretimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip uranyum dünyanın en değerli kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Dünya Nükleer Birliği’nin (WNA) son araştırmasına göre, en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler açıklandı. Peki Türkiye'nin uranyum rezervi ne kadar?
İran’a yönelik hava saldırılarını sürdüren ABD ve İsrail, bu kez gözünü uranyum stoklarına dikti.
Axios haber sitesine göre, nükleer tesislerdeki uranyumu güvence altına almak için özel eğitimli askerlerin devreye girmesi an meselesi. Trump’ın yeşil ışık yaktığı operasyonun amacı; Tahran'ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyumu ele geçirmek.
Trump yalanlamadı
ABD Başkanı Donald Trump'a bu iddia soruldu. Trump, "Göreceğiz, bunu daha konuşmadık" yanıtını verdi.
Trump, “Uranyumun henüz peşine düşmedik. Ama bunu daha sonra yapabiliriz. Şu anda yapmayacağız. Belki daha sonra yaparız” diye konuştu.
Dünya Nükleer Birliği (WNA) araştırmasına göre, en çok uranyum rezervine sahip 10 ülke belirlendi. Peki Türkiye'nin uranyum rezervi ne?
Uranyum zengini ülkeler belli oldu
10- MOĞOLİSTAN
Moğolistan'ın toplam uranyum rezervi 145 bin ton.
9- ÇİN
Listede yer alan bir diğer Asya ülkesi ise Çin oldu. Uranyum rezervini Nükleer Silah yapımında değerlendiren Çin'in toplam rezervi 224 bin ton.
8- NİJER
Fransa'yı geçtiğimiz aylarda ülkeden kovan ve Türkiye ile birçok savunma anlaşması imzalayan Afrika ülkesi Nijer'de uranyum zengini ülkeler arasında yer alıyor. Nijer'in toplam uranyum rezervi 277 bin ton.
7. BREZİLYA
Listenin 7. sırsında ise Güney Amerika ülkesi Brezilya yer alıyor. Uranyum bakımında oldukça zengin olan topraklara sahip olan Brezilya'nın toplam rezervi 311 bin ton.
6. GÜNEY AFRİKA
Yine Nijer gibi Kara Kıta'nın bir başka uranyum zengini olan ve listede 6. sırada kendisine yer bulan Güney Afrika ise bir diğer uranyum zengini Afrika ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Güney Afrika'nın toplam rezervi ise 321 bin ton.
5. NAMBİYA
Güney Afrika'nın sınır komşusu olan bir diğer Afrika ülkesi Namibya ise yine uranyum zengini ülkeler arasında yer alıyor. Nabimya'nın toplam rezervi ise 470 bin ton.
4. RUSYA
Listenin 4. sırasında yer alan ve çıkardığı uranyum rezervini Çin gibi nükleer silah yapımında kullanan bir diğer ülke ise Rusya. Moskova hükümetinin toplam uranyum rezervi ise 481 bin ton.
3. KANADA
Uranyum bakımından zengin olan ve listenin 3. sırasında kendisine yer bulan uranyum zengini Kanada ise 589 bin ton rezervi ile göze çarpıyor.
2. KAZAKİSTAN
Asya'nın ve dünyanın en zengin uranyum rezervine sahip ülkesi ise 815 bin ton uranyum rezervi ile Kazakistan oldu.
1- AVUSTRALYA
Dünyanın 1.7 milyon rezervi ile en büyük uranyum kaynağına sahip olan ülkesi ise Avustralya oldu.
Türkiye'de uranyum rezerv miktarı ne kadar?
MTA tarafından yapılan toryum rezerv çalışmaları sonucunda paylaşılan verilerde Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Kızılcaören, Karkın ve Okçu köyleri arasında 15 kilometrelik bir sahada toryum yatağı bulundu. 2017 yılı çalışmalarında ise Manisa Köprübaşı'nda 3,487 ton, Uşak'ta 490, Yozgat'ta 6,700 ton, Aydın'da ise 2 bin ton uranyum rezervi keşfedildi.
2024 yılında yapılan çalışmalar sonucunda ise Türkiye'nin en büyük uranyum rezervi Nevşehir'de bulundu. 2011 yılından itibaren devam eden Nevşehir Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi kapsamında Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı ve Gümüşyazı köylerinde 22 bin ton uranyum rezervi bulundu.
Uranyum nerelerde kullanılır?
Uranyumun kullanım alanları oldukça zengin ve etkileyicidir.
Kullanım alanları ise;
Nükleer enerji santral yakıtı olarak,
Uranil asetat analitik uygulamalarında,
Zırh kaplama, gemi ve uçak yapımında,
Seramiğe renk vermek amacıyla,
Üretim reaktörlerinde, plütonyum hidrojen bombası yapımında,
Nükleer patlayıcı yapımında kullanılabiliyor.