Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü: Oğul, kuzenini öldürmekten, baba da azmettirmekten hakim karşısında

Duruşmada savunma yapan Mert T., “Okan Doğan T., ablamı kaçırmıştı. Daha önceden de kardeşimi dövmüştü. Bana köyde sürekli üstünlük kurmaya çalışıyordu. Olay günü babamla sohbet ediyorlardı ben de bunlara çay verdim. Babamla konuşurken sesleri yükseldi ve tartışma çıktı. Babama zarar vermesinden korkuyordum. Sesler fazla yükselince şuurumu kaybettim. Silahı çıkardım ayağına tuttum ama demek ki o anda tabancaya hamle yapmış mermi göğsüne gelmiş. O anki heyecanla kovaladım, o da kaçtı. Tam olarak neler yaşandı hatırlamıyorum. Dönerken silah tutukluk yapmış ve silah patladı o anda mermi başkasına da gelmiş. Babam, ‘Oğlum sen ne yaptın çabuk dükkana geç’ dedi. Babama bir şey yapacağını düşündüm. Kimse bana ‘Vur’ demedi” ifadelerini kullandı.







