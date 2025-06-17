Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın çıktı: Bina tahliye edildi

Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi'ndeki Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 3'üncü katında bulunan laboratuvarda, saat 09.30 sıralarında tüpteki gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık merkezindeki hasta ve personel tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda 1 personelin kısmi ve hafif yanıklarla yaralandı, 4 personel de dumandan etkilendi.







