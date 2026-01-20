Alkollü sürücüye, sürücü olduğunu polisler hatırlattı

Sürücünün kendisinin olmadığını söyledi, polis "senmişsin, hatırlatayım" deyince kabul etti





Öte yandan, kamyonet sürücüsü önce sürücünün kendisinin olmadığını söyledi. Polis ekipleri "Sürücü senmişsin, ben hatırlatayım" deyince sürücü olduğunu kabul etti. Ayrıca alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekiplerine direnen şahıs, ekiplerden sigarasını yakmak için çakmak isteyerek, "İki fırt çekmeden gidemem" dedi. Yakınlarını arayarak yardım isteyen sürücü, uzun uğraş sonrası ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı.