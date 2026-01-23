Annesinin çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü: Şimdi oğlu çalıyor, annesi söylüyor

Eskişehir'de bağlama eğitimi alan genç Miraç, annesinin yarım kalan bağlama çalma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şimdi anne söylüyor, oğlu ise çalıyor.
Geleneksel Türk müziğinin en önemli enstrümanlarından biri olan bağlama, yeni neslin ellerinde geleceğe taşınıyor. Eskişehir’de bağlama eğitimi alan gençlerin sayısı her geçen gün artarken, bu ilginin arkasında hem kültürel miras bilinci hem de ailelerin yarım kalan hayalleri yatıyor.
"Bağlama özgüven kazandırıyor"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş, gençlerin enstrüman tercihlerine değinerek, bağlamanın erkek çocuklar arasında "demirbaş" olduğunu vurguladı. Ulutaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Gençlerimizin son zamanlarda en çok tercih ettiği enstrümanların başında, özellikle bayanların tercih ettiği enstrümanlarda elektrogitar, kalimba ve ukulele geliyor. Erkeklerde ise kültürümüzün vazgeçilmez demirbaş enstrümanı olan bağlama ve son zamanlarda da kabak kemane tercih edilmektedir. Özellikle 7-20 yaş arası gençlerimizin ilk tercihi bağlama oluyor. Bunun nedeni, geçmişte annelerimizin, babalarımızın o günkü şartlarda öğrenemediği bu enstrümanı çocuklarının çalmasını istemeleridir. Gençlerimizin bağlamaya eğilimi çok fazla ve çok da başarılılar. En güzel özelliği ise kendilerini ifade edebilmeleri. Bağlama çalan bir çocuk, utangaçlık duygusunu yenerek kendini çok daha iyi ifade edebiliyor."
"Annem için hayalini gerçekleştirdim"
Annesinin bağlama çalma isteğini yerine getirmek için sazın başına geçen Miraç Savaş, enstrümanı kısa sürede öğrenerek çevresindekilerin takdirini topladı. Bir yıldır eğitim aldığını belirten Savaş, "Annem saz çalmak istiyordu ama kendisi beceremediği için bana söylediler. Ben de gitar yerine bağlamayı tercih ettim. İlk zamanlarda acemiyken Cemalettin hocam bana birçok şeyi öğretti. Öğrendikçe hevesim daha da arttı, kurs günlerimi iple çekiyorum. Şimdi annemle düet yapıyoruz; ben çalıyorum, annem söylüyor. Çevremdekiler bizi gördüğünde ’Yeni düet ne zaman’ diye soruyorlar" diyerek duygularını ifade etti.
"Oğlum saz çalacağını söylediğinde çok heyecanlandım"
Çocukluk hayalini oğlunda gören anne Rabia Savaş ise yaşadığı gururu dile getirdi. Kendi denemelerinin sonuçsuz kaldığını ancak oğlunun başarısıyla mutlu olduğunu belirten anne, şunları söyledi:
"Bağlama hevesi aslında çocukluğumdan beri bende vardı ama ben bir türlü beceremedim. Oğlumun ’Anne, ben saz çalacağım’ dediği gün ondan daha çok heyecanlıydım. Aradan bir yıl geçti ve şimdi çok güzel çalıyor. Onunla birlikte müzik yapmak benim için çok değerli."