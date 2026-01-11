Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Atık su skandalı: İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan suyla denizin rengi değişti, çevreye ağır koku yayıldı

Atık su skandalı: İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan suyla denizin rengi değişti, çevreye ağır koku yayıldı

18:3611/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu. Deniz suyunun renginin değiştiği bölge havadan görüntülendi.

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait olan günlük 354 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 120 bin 829 metreküp debiye sahip Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin arka bölümündeki denize açılan kanaldan dün öğleden sonra, akşama kadar pis olduğu belirtilen su bırakıldı. 

 Kanaldan denize akan su, Marmara denizinin rengini kısa sürede değiştirdi.

Denizin Avcılar kıyısı kahverengi olurken kötü koku da yayıldı. 

 Denizde oluşan renk değişimi havadan da görüntülendi.

#İSKİ
#Avcılar
#Küçükçekmece
#Atık su
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır'da okullar tatil mi 12 Ocak? Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?