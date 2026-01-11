Atık su skandalı: İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan suyla denizin rengi değişti, çevreye ağır koku yayıldı

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu. Deniz suyunun renginin değiştiği bölge havadan görüntülendi.
Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait olan günlük 354 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 120 bin 829 metreküp debiye sahip Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin arka bölümündeki denize açılan kanaldan dün öğleden sonra, akşama kadar pis olduğu belirtilen su bırakıldı.
Kanaldan denize akan su, Marmara denizinin rengini kısa sürede değiştirdi.
Denizin Avcılar kıyısı kahverengi olurken kötü koku da yayıldı.
Denizde oluşan renk değişimi havadan da görüntülendi.