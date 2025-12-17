Yeni Şafak
'Atıklar Eber Gölü'ndeki yaşamı yok etti, yaşam tamamen bitti, hiçbir canlı kalmadı: 365 gün 7/24 korunması gerekiyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü ve kirliliğin kritik boyutlara ulaştığını belirten Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, "Maalesef şu an gölde balık yok, kurbağa yok, hiçbir canlı yok. Çünkü fabrika ve metal atıkları tamamen göldeki yaşamı yok etti" dedi.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nde küresel ısınma, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama, su seviyesini azalttı. 

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, gölün yok olmak üzere olduğunu belirterek, "Eber Gölü'nde maalesef fabrika, kanalizasyon, ağır metal atıkları, Çobanlar ve Sinanpaşa'nın kanalizasyonlarının arıtılmadan akıtılması nedeniyle gölde yaşam yok. Gölde hiçbir canlı yaşamıyor. Balık yok. Eber Gölü, turna ve sazan balığıyla meşhur bir göldü. Maalesef şu an gölde balık yok, kurbağa yok, hiçbir canlı yok. Çünkü fabrika ve metal atıkları tamamen göldeki yaşamı yok etti" dedi.

'İZİNSİZ SU ALIMLARI YAPILIYOR'


Eber Gölü'nün yaşaması için Develi bölgesine arıtma tesisi yapılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Afyonkarahisar OSB, alkoloid ve şeker fabrikalarıyla diğer bütün fabrikalardan gelen atıkların arıtılıp, göle verilmesi gerekiyor. Eber Gölü'nün Akarçay havzasında bir temizlik çalışması yapılıyor...

Güzel bir çalışma, takdirle takip ediyoruz, beğeniyoruz. Fakat Akarçay'ın suyunun 365 gün 7/24 korunması gerekiyor. İzinsiz su alımları yapılıyor. Geçen yıl jandarma kontrolünde denetimler yapılıyordu ancak yetersiz kalıyordu zaman zaman. Eber Gölü'ne akması gereken, özellikle Akarçay'a akması gereken derelerin hızla ıslah edilip, kış mevsiminde suların Akarçay'a, oradan da Eber Gölü'ne ulaştırılması gerekiyor" diye konuştu. 

