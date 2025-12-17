'Atıklar Eber Gölü'ndeki yaşamı yok etti, yaşam tamamen bitti, hiçbir canlı kalmadı: 365 gün 7/24 korunması gerekiyor

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, gölün yok olmak üzere olduğunu belirterek, "Eber Gölü'nde maalesef fabrika, kanalizasyon, ağır metal atıkları, Çobanlar ve Sinanpaşa'nın kanalizasyonlarının arıtılmadan akıtılması nedeniyle gölde yaşam yok. Gölde hiçbir canlı yaşamıyor. Balık yok. Eber Gölü, turna ve sazan balığıyla meşhur bir göldü. Maalesef şu an gölde balık yok, kurbağa yok, hiçbir canlı yok. Çünkü fabrika ve metal atıkları tamamen göldeki yaşamı yok etti" dedi.