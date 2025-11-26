Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR'ın çarptığı üst geçit kaldırıldı

Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR'ın çarptığı üst geçit kaldırıldı

15:3026/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

İstanbul Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR'ın çarpması sonucu ağır hasar oluşan üst geçit, belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı.


Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında iş makinesi taşıyan şoför B.O. idaresindeki 34 FD 3363 plakalı TIR üst geçide çarparak 2 parçaya ayrıldı.


Çarpmanın şiddetiyle şoför B.O. ile yolcu koltuğundaki Y.O. araçta sıkıştı.


İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı B.O. ile Y.O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


Kaza nedeniyle cadde bir süre çift yönlü olarak araç, hasar meydana gelen üst geçit ise yaya trafiğine kapatıldı.

KESİLEREK YOL KENARINA BIRAKILDI


Kaza sonrası ağır hasar oluşan ve kullanıma kapatılan üst geçit, gece saatlerinde belediye ekipleri tarafından kesildi. Merdiven kısmından ayrılan köprü, yok kenarına alındı. 

#İstanbul
#Avcılar
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki Son Duyurular 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste