Ayı arı kovanlarını parçaladı

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Savaş Uygun'a ait 5 arı kovanı ayı saldırısı sonucu zarar gördü. Uygun, zarar gören kovanlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi ve durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kırsal Çakırlı köyünde yaşayan Savaş Uygun'a ait arı kovanlarına, gece saatlerinde ayı saldırdı.

Köy dışında bulunan kovanlarını sabah saatlerinde kontrole giden Uygun, 5 kovanı parçalanmış halde buldu. 

Uygun, zarar gören kovanlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi ve durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi.


Savaş Uygun, bölgede bir süredir ayı yoğunluğu olduğunu belirterek, kovanlarını güvenli bölgeye taşıyacağını söyledi. 

