Bahçelievler'de kuyumcu hırsızlığı: Bir dakikada üç milyon liralık altın çaldılar

00:3616/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
DHA
Bahçelievler'de kimliği belirsiz maskeli şüpheli elinde silahla girdiği kuyumcudan bir dakika içerisinde yaklaşık üç milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun sahibinin iş yerinde başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada içeri kimliği belirsiz silahlı şüpheli girdi. 

 Bu sırada iş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheli, elindeki çantayı uzatarak altın ve paraları koymasını istedi.

 Yaklaşık 1 dakika içerisinde 3 milyon değerindeki altınları alan şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ, KUYUMCUYA 'NAKİT DE KOY' DEDİ


Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya 'çabuk doldur nakit de koy' diyerek silah doğrultması ve kuyumcunun sahibinin şüpheliye 'sakin ol' diyerek altınları doldurduğu anlar yer aldı.

#Bahçelievler
#Altın
#Kuyumcu
#Hırsız
