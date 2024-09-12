Bakan bir daha baktı: 65 metrelik kebap görenleri hayrete düşürdü

Ünlü şef ve beslenme uzmanlarının katılımıyla çeşitli lezzetler hazırlandı. Bu vesileyle katılımcı bütün firmalara, oda ve borsalara teşekkür ediyoruz. Yurtiçinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyetinden de bir standın olduğunu gördük. Bu da bizi mutlu etti. Geçen yıl 1500 metre kare alanda yapılan bu fuar, bu yıl 3 bin 500 metrekare kapalı alanda gerçekleştirildi. Yarınki fuarımıza hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın Sayın Vedat Işıkhan, hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak." dedi.