Bakanlık aylar önce ifşa etti: Hala kapış kapış satılıyor

Milyonlarca kişinin şifa niyetiyle kullandığı kolajen takviyelerinde risk alarmı büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aylar önce taklit ve tağşiş nedeniyle ifşa ettiği bazı ürünlerin raflarda ve internet sitelerinde satışının devam etmesi, denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, takviye edici gıda satın almadan önce ürünün güvenilirliğinin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurgularken, vatandaşların Bakanlığın yayımladığı ifşa listelerini kontrol etmesi çağrısında bulundu. Peki son yılların en çok tercih edilen takviyelerinden biri olan ve bilinçsizce tüketimine devam edilen kolajen nedir, ne işe yarar ve hangi ürünlerden uzak durulmalı?

1 /8 Vücudun en bol bulunan proteini

Kolajen, insan vücudunda en fazla bulunan yapısal proteinlerden biri olarak biliniyor. Cilt, kemik, kas, tendon, bağ dokusu ve kıkırdağın temel yapı taşlarından olan kolajen, dokuların sağlamlığını ve esnekliğini korumada önemli rol oynuyor. Uzmanlara göre vücudun doğal kolajen üretimi yaklaşık 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor. Yaşlanmanın yanı sıra güneş ışınları, sigara kullanımı, düzensiz beslenme ve stres gibi faktörler de kolajen üretimini olumsuz etkileyebiliyor.

2 /8 Neden bu kadar tercih ediliyor?

Kolajen takviyeleri en çok şu amaçlarla kullanılıyor:

Cildin elastikiyetini ve nem dengesini desteklemek, Kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olmak, Saç ve tırnakların güçlenmesini desteklemek, Eklem ve kıkırdak sağlığını desteklemek, Spor yapan bireylerde bağ dokusunun korunmasına katkı sağlamak, Kemik sağlığını desteklemek.

Ancak uzmanlar, kolajen takviyelerinin tek başına mucizevi bir çözüm olmadığını, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

3 /8 Bakanlıktan kritik uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, vatandaşları özellikle internet üzerinden satılan takviye edici gıdalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Bakanlık tarafından uygunsuzluğu tespit edilerek ifşa edilen ürünler, resmi internet sitesindeki sorgulama ekranından ürün grubu, marka ve içerik bilgileriyle kontrol edilebiliyor.

Yetkililer, takviye edici gıda satın almadan önce ürünün güvenilirliğinin mutlaka sorgulanmasını ve yalnızca kayıtlı, güvenilir üreticilerin tercih edilmesini öneriyor.

4 /8 Kolajen doğal yollardan da alınabiliyor

Uzmanlar, kolajen üretimini desteklemek için beslenmenin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Kemik suyu, balık, yumurta, tavuk, kırmızı et ile C vitamini bakımından zengin portakal, mandalina, kivi, çilek, biber ve yeşil yapraklı sebzeler kolajen sentezini destekleyen besinler arasında yer alıyor.

5 /8 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aylar önce taklit ve tağşiş yaptığı gerekçesiyle ifşa ettiği bazı kolajen ürünlerinin satışının sürmesi güvenilir takviye konusunu yeniden gündeme getirdi.

6 /8 Beyan ettiği madde bulunmayan

Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı Kollajen peptit tipleri, Hyaluronik asit ve Koenzim q10 içeren' toz takviye edici gıda ürünleri

Galip Sefa İlaç'ın 'Tesir' markasıyla piyasaya sunduğu multimıneral içeren takviye edici gıda ürünleri

Koç İlaç'ın Medicago Multi Energy markasıyla sattığı multivitamın içeren takviye ürünü.

7 /8 İlaç etken maddesi saptananlar

Vinta İlaç'ın 'Diblong' marka 'Ginsgenli bitkisel kapsülü'

Burç İlaç'ın 'Trex Cap' markalı L Kratinin ve Lapidum içeren takviye edici ürünleri

United Beekeepers Bal Gıda'nın Beemax Black Stinger Energy Raw Honey marka gıda takviyesi

Seksensekiz Grup'un 'Multi Collagen Jel' markasıyla sattığı hidrolize kalojen içeren sıvı takviyesi