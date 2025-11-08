Bayburt'ta gece yarısı domuz paniği: 'Geliyorlar' diyerek kaçtılar! İlk kez böyle bir şey yaşadık

"O anı ölümsüzleştirelim dedik"





Yaşadıkları anı anlatan Muhammet Dağ, saat 23.00 civarında atlarını kontrol etmek için gittiklerinde çevreden gelen sesleri duyduklarını belirterek, "Arkadaşım Yusuf’la beraber atlarımızı kontrole geldiğimiz sırada bir ses duyduk. Tabii o arada hemen kamerayı açtık. Arabanın farlarını sesin geldiği tarafa doğru yönelttik. Baktık 4 tane domuz. Biraz ses çıkarttıktan sonra 5-6 tane domuz daha geldi. Sürü şeklinde geziyorlar" dedi.





Dağ, o anda ister istemez korktuklarını ifade ederek, "Arkadaşım Yusuf’un tedirginliği ve heyecanı vardı. Arabaya vururlar, bize bir şey yaparlar diye düşündük. Bizim at baktığımız bölge ıssız olduğu için bazen dağdan ya da nehir kenarından domuzlar gelebiliyor. O an insan ister istemez çekiniyor. Biz de hemen kamerayı açtık, bu anı ölümsüzleştirelim dedik" diye konuştu.