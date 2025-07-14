Bayrampaşa'da hatalı park uyarısı gerginliğe yol açtı: Gözaltına alındılar

İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerinin hatalı park uyarısına karşın gerginlik çıkaran sürücü ve yanındaki kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

1 /4 Bayrampaşa'daki olay, saat 22.00 sıralarında Demirkapı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, polis ekipleri bir sürücüyü hatalı park konusunda uyararak aracını çekmesini istedi.

2 /4 Bunun üzerine sürücü polisle tartışmaya başladı. Bir süre sonra sürücünün yanındakiler de tartışmaya katılınca gerginlik çıktı.

3 /4 Ekipler, sürücü ve yanındaki kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Sürücü ve yanındaki kişi ekiplerin gelmesi ile birlikte gözaltına alındı.