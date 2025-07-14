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Bayrampaşa'da hatalı park uyarısı gerginliğe yol açtı: Gözaltına alındılar

Bayrampaşa'da hatalı park uyarısı gerginliğe yol açtı: Gözaltına alındılar

07:3014/07/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerinin hatalı park uyarısına karşın gerginlik çıkaran sürücü ve yanındaki kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bayrampaşa'daki olay, saat 22.00 sıralarında Demirkapı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, polis ekipleri bir sürücüyü hatalı park konusunda uyararak aracını çekmesini istedi. 

Bunun üzerine sürücü polisle tartışmaya başladı. Bir süre sonra sürücünün yanındakiler de tartışmaya katılınca gerginlik çıktı. 

Ekipler, sürücü ve yanındaki kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Sürücü ve yanındaki kişi ekiplerin gelmesi ile birlikte gözaltına alındı. 

Gerginlik sırasında sürücünün yanında bulunan kadınların ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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