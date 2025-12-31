Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Beyaz sessizlikte 111 yıllık acı: Sarıkamış'ın acısı kardan heykellerde

Beyaz sessizlikte 111 yıllık acı: Sarıkamış'ın acısı kardan heykellerde

21:1731/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına geçen hafta yapımına başlanan kardan heykeller tamamlandı.

111 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerleri anmak için 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde tören düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına geçen hafta başlandı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin destek verdiği heykellerin yapımı Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ile Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin’in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ile fakülte personelleri görev aldığı heykellerde; fedakârlık, direniş, hafıza ve kolektif bilinç kavramları sanatsal bir dil aracılığıyla anlatıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bulat, “Kardan heykel çalışmaları, hem geçiciliği hem de doğayla kurduğu doğrudan ilişki sayesinde Sarıkamış Harekâtı’nın dramatik koşullarını güçlü bir biçimde temsil ediyor. Bu sanat odaklı anma etkinliği, tarihsel belleğin canlı tutulmasına katkı sunarken; sanatın kamusal alanda, anma ve hatırlama kültürüyle kurduğu ilişkiye de önemli bir örnek oluşturuyor. Program, üniversiteler arası iş birliği ve sanatın birleştirici gücüyle, Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasına saygı duruşu niteliğinde tamamlandı” dedi.

#Sarıkamış
#Allahuekber Dağları
#Şehit
#Kar
#Heykel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchinson, 1908'de hangisinin patentini almıştır? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster sorusu