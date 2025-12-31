Beyaz sessizlikte 111 yıllık acı: Sarıkamış'ın acısı kardan heykellerde

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bulat, “Kardan heykel çalışmaları, hem geçiciliği hem de doğayla kurduğu doğrudan ilişki sayesinde Sarıkamış Harekâtı’nın dramatik koşullarını güçlü bir biçimde temsil ediyor. Bu sanat odaklı anma etkinliği, tarihsel belleğin canlı tutulmasına katkı sunarken; sanatın kamusal alanda, anma ve hatırlama kültürüyle kurduğu ilişkiye de önemli bir örnek oluşturuyor. Program, üniversiteler arası iş birliği ve sanatın birleştirici gücüyle, Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasına saygı duruşu niteliğinde tamamlandı” dedi.