Bilecik'te Gölpark Kış Festivali'nde vatandaşlara iki ton hamsi dağıtıldı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliğe sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Burada Karadeniz'in kültürü yansıtılıyor. Tabi burayı anlamlı kılan da Bilecikli hemşehrilerimizin de akın etmesi görülmeye değer. Hava soğuk ama kalplerin sıcak olduğu bugün de hemşerilerimiz ilgi göstermişler." diye konuştu.







