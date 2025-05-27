Bingöllülerin ekmek kapısı oldu: Tesislerde üretip 36 ülkeye ihraç ediyorlar

Sahada yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiğini aktaran Bahadır, tesislerde hem somon üretildiğini hem de Karadeniz'e somon adayı olarak yetiştirilen balıkların gönderildiğini, Karadeniz'de somon haline getirilen balıkların fileto olarak yurt dışına ihraç edildiğini belirtti.





Bu yıl tesislerde yetiştirilen somonların Avrupa başta olmak üzere 36 ülkeye ihracatının yapıldığını dile getiren Bahadır, yakın zamanda Bakanlığın izinleriyle kentte bu üretim kapasitesinin çok daha artacağını öngördüklerini kaydetti.