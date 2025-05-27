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Bingöllülerin ekmek kapısı oldu: Tesislerde üretip 36 ülkeye ihraç ediyorlar

Bingöllülerin ekmek kapısı oldu: Tesislerde üretip 36 ülkeye ihraç ediyorlar

22:3827/05/2025, Salı
AA
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, yaklaşık 1700 rakımlı dağların arasındaki Özlüce Baraj Gölü'nde kurulu tesislerde yetiştirilen Türk somonu 36 ülkeye ihraç ediliyor. 2020 yılında devlet desteğiyle kurulan 13 tesiste yetiştirilen alabalıklar, yaklaşık 12 ila 15 aylık sürenin ardından somona dönüşmesiyle iç piyasaya sunulmasının yanı sıra farklı ülkelere gönderiliyor.

2020 yılında devlet desteğiyle yaklaşık 1700 rakımlı dağların arasında yer alan Özlüce Baraj Gölü sahasında kurulan 13 tesiste alabalık yetiştiriliyor.


Yıldan yıla potansiyelini artıran tesislerde bu yıl yapılan çalışmalarla somon üretimine başlandı.

5-10 gram olarak kafeslere bırakılan yavru balıklar, yaklaşık 12 ila 15 aylık sürenin ardından somona dönüşüyor.


Türk somonu 9 firma tarafından iç piyasaya sunulurken, 4 firma aracılığıyla da Rusya, Hollanda, Almanya, Japonya ve Norveç gibi 36 ülkeye ihraç ediliyor.

 "Hasadın 3 bin 500 ton civarlarında olmasını bekliyoruz"


İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır kentte su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında 2020 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bakanlık desteğinin balık üretimine yansımalarının görüldüğünü ifade eden Bahadır, "2020 yılında Özlüce Baraj Gölü sahasında alabalık üretimimiz 125 tonken, 2024 yılında yaklaşık 3 bin ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde ise hasat miktarının 3 bin 500 ton civarında olmasını bekliyoruz." dedi.

Sahada yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiğini aktaran Bahadır, tesislerde hem somon üretildiğini hem de Karadeniz'e somon adayı olarak yetiştirilen balıkların gönderildiğini, Karadeniz'de somon haline getirilen balıkların fileto olarak yurt dışına ihraç edildiğini belirtti.


Bu yıl tesislerde yetiştirilen somonların Avrupa başta olmak üzere 36 ülkeye ihracatının yapıldığını dile getiren Bahadır, yakın zamanda Bakanlığın izinleriyle kentte bu üretim kapasitesinin çok daha artacağını öngördüklerini kaydetti.

Bir firma tarafından ilde 300 kişinin istihdam edileceği alabalık işleme tesisinin kurulmakta olduğunu anlatan Bahadır, tesisin bu yıl açılmasının planlandığını bildirdi.


Bahadır, bölgede istihdamın arttığına, alternatif gelir kaynaklarının oluştuğuna işaret eden Bahadır, bu sayede kırsalda yaşam koşullarının da iyileştiğini, bu yönüyle projenin büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Günlük yaklaşık 80 ton somon elde ediyoruz"


Tesis sorumlusu su ürünleri mühendisi İrfan Doğan da bu yıl doğrudan somon üretimine geçtiklerini belirtti.


1,5 kilogram üstü somonların işleme fabrikasına gönderilip oradan ihraç edildiğini anlatan Doğan, "Sıcaklığa bağlı çalışma saatlerimiz de değişiyor. Genelde saat 03.00'te başlıyoruz. Hasadı saat 08.00-09.00 gibi bitiriyoruz. Günlük yaklaşık 80 ton somon elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Tesiste dalgıç olarak görev yapan Ahmet Yunus Çoruk (33) ise kafeslerdeki fileleri kontrol ettiğini, balıkların sağlığını takip ettiğini anlattı.


Çoruk, "Balıkçılık zor bir iş. Gerekli tüm tedbirleri alarak çalışıyoruz. Kışın soğukta, yazın sıcakta, güneşte görev yapıyoruz. Amacımız, kaliteli ve sağlıklı şekilde balıkları büyütmek." diye konuştu.

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