Bir cadde, iki şehir, tek sofra: Samsun ve Ordu iftarda buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan burada yaptığı açıklamada, Ordu ve Samsun'un ilk defa böyle bir iftar yemeği verdiğini söyledi.





İki şehrin vatandaşlarını aynı masada buluşturduklarını anlatan Doğan, "Bu caddenin bir tarafı Ordu, bir tarafı Samsun. Bu tabi ki ülkemizin bir güzelliği ve başka ilimizde iki şehrin böyle aynı sokağı yoktur. Bu kardeşliği inşallah renklerle de ortaya koyacağız. Ordu tarafını mor-beyaz, Samsun tarafını kırmızı-beyaz boyayacağız." dedi.