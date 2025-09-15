Yeni Şafak
Bir ilimiz bu görüntüleri konuşuyor: Ahırdaki soğuk hava deposunda bulundu! Vatandaşa yedireceklerdi

Bir ilimiz bu görüntüleri konuşuyor: Ahırdaki soğuk hava deposunda bulundu! Vatandaşa yedireceklerdi

12:2115/09/2025, Pazartesi
DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda bulunan yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz etin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Melikgazi’de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir.

Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."

