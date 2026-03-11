Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport müjdesi! Meclis'e sunuldu, işte gerekli şartlar

Konur Alp Koçak'ın açıklaması şu şekilde;





"Savunma sanayiimizde son yıllarda ulaşılan muazzam başarı, haklı olarak Türk milletine güven ve gurur vermektedir. #Türkiye başkalarının kapısında silah arayan, başkalarından medet uman bir ülke olmaktan çoktan çıkmıştır.

Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, kendi silahını üreten ve kendi stratejik gücünü inşa eden bir ülke olarak adından her geçen gün daha fazla söz ettirmektedir. Bu tarihî dönüşümün arkasında ise hiç şüphe yok ki gecesini gündüzüne katıp büyük özveriyle çalışan mühendisler, uzmanlar ve savunma sanayii çalışanları vardır.





Millî savunma ve güvenlik projelerinde görev yapan bu kıymetli insan gücünün uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve emeklerini desteklemek amacıyla savunma sanayii çalışanlarına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk.





Kanun teklifimizle, en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticilerin bu kapsamda yeşil pasaport alabilmesini öngörüyoruz...."











