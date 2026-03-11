Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport müjdesi! Meclis'e sunuldu, işte gerekli şartlar

Yeşil Pasaport hakkı olan meslek gruplarına bir yenisi daha ekleniyor! MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak’ın Meclis’e sunduğu yeni düzenlemeyle, belirli şartları sağlayan mühendis, teknik uzman ve yöneticiler artık Yeşil Pasaport sahibi olabilecek. Böylece yurt dışı temasları çok daha kolay hale gelecek.
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Yeşil Pasaport ile ilgili yeni düzenlemeyi Meclis’e sundu.
Koçak, taslağın amacını “Türkiye’nin kritik teknoloji ve savunma projelerinde görev alan uzmanlarımızın yurt dışı temaslarını kolaylaştırmak” olarak açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Konur Alp Koçak’ın imzasıyla sunulan yeni düzenleme, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde görev alan kritik personeli kapsayacak.
Konur Alp Koçak'ın açıklaması şu şekilde;
"Savunma sanayiimizde son yıllarda ulaşılan muazzam başarı, haklı olarak Türk milletine güven ve gurur vermektedir. #Türkiye başkalarının kapısında silah arayan, başkalarından medet uman bir ülke olmaktan çoktan çıkmıştır.
Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, kendi silahını üreten ve kendi stratejik gücünü inşa eden bir ülke olarak adından her geçen gün daha fazla söz ettirmektedir. Bu tarihî dönüşümün arkasında ise hiç şüphe yok ki gecesini gündüzüne katıp büyük özveriyle çalışan mühendisler, uzmanlar ve savunma sanayii çalışanları vardır.
Millî savunma ve güvenlik projelerinde görev yapan bu kıymetli insan gücünün uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve emeklerini desteklemek amacıyla savunma sanayii çalışanlarına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk.
Kanun teklifimizle, en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticilerin bu kapsamda yeşil pasaport alabilmesini öngörüyoruz...."
Teklifimiz;
· Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketleri,
· Millî Savunma Bakanlığı iştiraklerini,
· Devlet adına yürütülen stratejik projelerde görev yapan savunma ve havacılık şirketlerini kapsıyor.
Bize göre savunma sanayii bir ekonomik sektör olmanın ötesinde Türkiye’nin tam bağımsızlığının, caydırıcılığının ve stratejik gücünün teminatıdır. Millî savunmaya yapılan her yatırım, aslında Türkiye’nin istiklâline ve istikbâline yapılan yatırımdır.
Böylesine kritik bir alanda büyük fedakârlıklarla görev yapan nitelikli insan kaynağını desteklemek, millî teknoloji hamlesini güçlendirmek ve Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu tahkim etmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Kimler Yeşil Pasaport alabilir, Yeşil Pasaport kimlere verilir?
Yeşil pasaport, aşağıda sayılan görevlerde bulunmuş kişilere ve ailelerine verilebilir:
TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,
Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurları,
1,2 ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurları,
Kadrosu olmadan çalışıp emeklilik kesintileri 1,2 ve 3. derece üzerinden alınan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları,
İl, ilçe ve 1. kademe belde belediye başkanları,
Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları,
Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanları,
Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlar,
Yukarıda saydığımız şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar yeşil pasaport düzenlenebilir.
Yeşil Pasaport şartları neler?
Yeşil pasaport için en önemli şart kamu çalışanlarının derecesidir. Kamuda derece bir tür kıdem göstergesidir ve çalışıldıkça, zamanla elde edilir. Memurlar ve ailelerinin yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi için 1, 2 ve 3. dereceye ulaşmış olması gerekir. Ticaretle uğraşan iş insanları veya baroya kayıtlı avukatlar için de bazı özel şartlar geçerlidir.