Bitlis'te bir yanda kar bir yanda su keyfi





Rakım arttıkça kar birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yalnızca kısa bir mesafe geride kalan bölgelerde yağmur devam etti. Daha da ilginci, aşağı yamaçlarda ve Van Gölü kıyısında vatandaşların yağmurlu havaya rağmen suya girerek yüzmeye devam etmesi ve piknik yapmasıydı.





