Bodrum’u sel bastı: Trafik durdu araçlar sular altında kaldı

Bodrum’da aniden başlayan sağanak yağış, ilçeyi sular altında bıraktı. Taşan mazgallar nedeniyle sokaklar kısa sürede sel sularıyla kaplandı. Çok sayıda araç su altında kalırken, sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, olası yeni su baskınlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken araçlar suyun içinde sürüklenme tehlikesi yaşadı.
Sürücüler panikle kapıları açıp dışarı çıkmaya çalıştı, kimi araçlar hareketsiz şekilde yarıya kadar suya gömüldü.
Meteoroloji’nin ve AFAD’ın Turuncu kod uyarısının ardından başlayan sağanak, özellikle Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında hayatı felce uğrattı.
Mazgallar tıkanınca su seviyesi hızla yükseldi. Vatandaşlar sokaklarda yürüyemez hale geldi, araçlar yolun ortasında savruldu.
Suyu yararak ilerlemeye çalışan sürücüler, sele teslim olmamak için büyük mücadele verdi.
Belediye ekipleri taşan mazgalları açmak için seferber olurken, çekiciler selde mahsur kalan araçları yol kenarına almaya çalıştı.
Jandarma trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi ancak kuyruklar göz alabildiğine uzadı. İlçede sağanak yağış aralıklarla sürüyor, yeni baskınlara karşı ekipler alarmda.