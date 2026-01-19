Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türk dünyası enerjiyle kenetleniyor
Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri Trans-Hazar Boru Hattı ve Yeşil Enerji Koridoru projeleriyle enerji iş birliğinde yeni bir aşamaya geçti. 30 yıldır gündemde olan Hazar geçişli doğal gaz hattı ilk kez somut adımlarla ilerlerken, yenilenebilir enerji temelli elektrik iletimi projeleri Türk dünyasını enerji üzerinden birbirine bağlamayı hedefliyor.
Boğaziçi klanı ne istiyor: Yüzde 70 imtiyaz yüzde 30 ideoloji
Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi 5 yıldır küçük ama gürültülü bir “klan” ile mücadele ediyor. 1000 akademisyenin görev yaptığı üniversitede 10-15 akademisyen her gün eylem yapıyor. Boğaziçi’nden bir akademisyen eylemlerin motivasyonunu, “Yüzde 70 güç ve iktidar, yüzde 30 da ideolojik” olarak açıkladı.
Zirveye bir kaldı
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısını deplasmanda Alanyaspor galibiyetiyle açtı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi. F.Bahçe, lider Galatasaray’ın önceki gün Gaziantep FK ile berabere kaldığı haftada fırsatı değerlendirdi ve puan farkını 1’e indirdi. Galibiyeti Anderson Talisca (2) ve Musaba'nın golleri getirdi.