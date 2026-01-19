Boğaziçi klanı ne istiyor: Yüzde 70 imtiyaz yüzde 30 ideoloji

Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi 5 yıldır küçük ama gürültülü bir “klan” ile mücadele ediyor. 1000 akademisyenin görev yaptığı üniversitede 10-15 akademisyen her gün eylem yapıyor. Boğaziçi’nden bir akademisyen eylemlerin motivasyonunu, “Yüzde 70 güç ve iktidar, yüzde 30 da ideolojik” olarak açıkladı.