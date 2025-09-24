Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla öldürmüştü: Mahkemedeki savunması şoke etti

Antalya’da Savaş Temirhanoğulları’nın 9 kurşunla öldürdüğü Fadim Temirhanoğulları’nın, cinayetten 2 ay önce eşi hakkında silahlı tehdit ve hakaret şikâyetinde bulunduğu ortaya çıktı. İki dava birleştirilirken savcı, sanığın bu suçlardan da cezalandırılmasını istedi. Savunması ise 'pes' dedirtti.
Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları’nı (52) 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ile birlikte yargılanan Fikret İnal davasında yeni gelişmeler yaşandı.
Silahlı tehdit ve hakaret suçundan da ceza talebi
Cinayet, geçen yıl Antalya’da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Savaş Temirhanoğulları, evine zorla girdiği eşi Fadim Temirhanoğulları’nı tabancayla ateş ederek 9 kurşunla öldürdü.
Olay sırasında yanında olduğu belirtilen Fikret İnal da "müşterek fail" sıfatıyla yargılanırken, cumhuriyet savcısı, birleşen dosyada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanık Savaş Temirhanoğulları’nın, cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet istemine ek olarak "silahla tehdit ve hakaret" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.
Annesini kanlar içinde gördü
Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
"Olay anını hatırlamıyorum"
Savaş Temirhanoğulları, mahkeme başkanının bilirkişi raporunda maktulün ‘uzak atış’ olarak değerlendirilen tabancadan çıkan mermiye bağlı öldüğü raporu hakkında görüşü sorulması üzerine “Olay anını hatırlamıyorum. Yakalanma anında polisleri ben karşıladım. Silahı kendim teslim ettim” dedi. Fikret İnal ise ani gelişen olay sırasında kendisinin arada kaldığını ve suçsuz olduğunu söyledi.
Tanıklık yapan komşudan yeni iddia
Sanık avukatları olaydan 15 gün önce evden başka erkeğin çıktığını iddia eden maktulün komşusu Ümit Ertürk’ün tanık olarak dinlenmesini talep etti. Tanık Ertürk, “Gece silah sesinin dışardan geldiğini düşündüm. Karşı komşumdan geldiğini fark etsem müdahale ederdim. Dışarı baktım, bir şey göremeyince yattım. Boşanma süreci hakkında bilgim yoktu. Sabah eşim bağrışları duyunca olayı öğrenmiş ben de iş yerindeydim. Olaydan 15 gün önce gece saatlerinde evden bir erkeği çıkarken gördüm. Tanımadığım biriydi” diye konuştu.
Anne gözyaşlarıyla tepki gösterdi
Tanık avukatları, dosyadaki somut kanıtlara aykırı beyandan dolayı Ertürk hakkında yalan şahitlikten suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Anne, Mediha Saçlı, “Sahte şahit bulmuş. Benim çocuğum 9 kurşunla hunharca öldürüldü. Benim çocuğumun canını aldılar” diyerek gözyaşı döktü.
Mahkemece 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma 15 Ekim’e ertelendi.