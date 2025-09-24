Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla öldürmüştü: Mahkemedeki savunması şoke etti

Tanıklık yapan komşudan yeni iddia

Sanık avukatları olaydan 15 gün önce evden başka erkeğin çıktığını iddia eden maktulün komşusu Ümit Ertürk’ün tanık olarak dinlenmesini talep etti. Tanık Ertürk, “Gece silah sesinin dışardan geldiğini düşündüm. Karşı komşumdan geldiğini fark etsem müdahale ederdim. Dışarı baktım, bir şey göremeyince yattım. Boşanma süreci hakkında bilgim yoktu. Sabah eşim bağrışları duyunca olayı öğrenmiş ben de iş yerindeydim. Olaydan 15 gün önce gece saatlerinde evden bir erkeği çıkarken gördüm. Tanımadığım biriydi” diye konuştu.