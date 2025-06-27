Bu adalar yüzüyor: Proje sayesinde gelecek kuşaklara aktarılacak

Sabitlenen adalarda ekosistem canlanacak





Dünyada benzer örneklerde yapay adalar oluşturulduğuna işaret eden Akça, sözlerini şöyle tamamladı:





"Biz, doğal adalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Su seviyesi çok değişken ancak beklentimiz bu adaların yeniden canlanacağı yönünde. Şu an üzerinde yeşil örtü var fakat istediğimiz kamış türleri henüz gelişmedi. Bunun için ek tohumlama, az miktarda bitki besin elementi desteği ve düzenli gözlem planlıyoruz. Şu anda olumsuz bir süreçte değiliz."