Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bu görüntüler bugün kaydedildi: Kara yolunda 10 metrelik çukur oluştu

Bu görüntüler bugün kaydedildi: Kara yolunda 10 metrelik çukur oluştu

16:088/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

Antalya'da Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda göçük ve heyelan meydana geldi. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Antalya'da Kemer ile Kumluca kara yolunda heyelan meydana geldi.


İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Karayolları ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.


Sürücüleri uyaran ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

#Antalya
#kara yolu
#heyelan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE