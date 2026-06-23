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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Üretim arttı ihracat katlandı
Türk yaş meyve ve sebze sektörü, son 22 yılda üretimini yüzde 50 artırırken, ihracatını yüzde 175’lik sıçramayla 1,3 milyon tondan 3,7 milyon tona çıkardı. 2002 yılında 434 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatı geçtiğimiz yıl 3,7 milyar doları gördü.
Bu yobazlık son bulsun bu kafalar kapatılsın
28 Şubat dönemini andıran karanlık zihniyet, son dönemde yeniden ortaya çıktı. Üniversitelerde başörtülü akademisyenlere yönelik mobbing ve hakaret iddiaları sıcaklığını korurken, Mersin ve İstanbul’da da benzer ayrımcılık haberleri geldi. Mersin’de bir site havuzuna tesettür mayo ile girmek isteyen kadın kıyafeti nedeniyle engellendi. İstanbul’da ise metroda tartıştığı başörtülü bir kadınla ilgili video çekip ağır hakaretler eden Hatice Öncel, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.
Federasyonda değişim rüzgarı
Dünya Kupası'nda ikide sıfır çekmemizin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun üzerindeki baskı giderek artıyor. Kulüpler seçim için harekete geçerken, olası bir başkanlık yarışında Mustafa Eröğüt'ün ismi en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.