Bu yobazlık son bulsun bu kafalar kapatılsın

28 Şubat dönemini andıran karanlık zihniyet, son dönemde yeniden ortaya çıktı. Üniversitelerde başörtülü akademisyenlere yönelik mobbing ve hakaret iddiaları sıcaklığını korurken, Mersin ve İstanbul’da da benzer ayrımcılık haberleri geldi. Mersin’de bir site havuzuna tesettür mayo ile girmek isteyen kadın kıyafeti nedeniyle engellendi. İstanbul’da ise metroda tartıştığı başörtülü bir kadınla ilgili video çekip ağır hakaretler eden Hatice Öncel, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.