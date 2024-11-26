KASTAMONU





Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar ve buzlanma riski sebebiyle, Azdavay, Daday, Devrekâni, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçesinde, resmi ve özel bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.





Öte yandan, Kastamonu il merkez ile Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya'da taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verilmesi, Araç ilçesindeki Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge İlkokulu'nda ise eğitime bir gün süre ile ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.