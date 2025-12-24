Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü Türkan bebek Edirne’de anıldı

'TEMENNİMİZ; BARIŞIN VE HUZURUN KOL GEZDİĞİ BİR BALKAN COĞRAFYASI'





Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ülkesine saygılı ve bağlı olduğunu belirten Cevat Güneş ise "Maalesef bunun sonucu hep bir gözyaşı ve göç ile mükafatlandırıldı diyebilirim. 41 sene önceki insanlarımız vatanını seven insanlar olarak kimlikleri için özgürlük isterken kırıp dökmediler. Bugün ise ikili ilişkilerimiz en üst seviyede, iyi olduğumuz komşumuzla her türlü alanda ortak çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. İkili ilişkilerimizin bulunduğu bu ortamda maalesef siyasi krizler komşumuzu etkilemiş haliyle, soydaşlarımız da bu etkiden nasibini almıştır.





Bizler Balkan Türkleri temsilcileri gibi soydaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda soydaşımızın refah içinde olmasını görmek istiyoruz. Türkan bebek, isimlerinden vazgeçmeyen istemeyen Türklerinin kimlik mücadelesinin en küçük şehidi olarak henüz 2 yaşını doldurmadan, annesinin kucağında şehit edilmişti. Lakin bu total baskıcı rejimin sonucuydu. Ümidim ve dileğim; bu baskıcı stratejik kimlik değiştirip başka kisvelere bürünüp, soydaşlarımıza baskı ve korku yıllarını tekrardan geri getirip baskı yapmamasıdır. Bizler barışın, huzurun ve birlikteliğin kol gezdiği bir Bulgaristan ve Balkan coğrafyası temenni ediyoruz" diye konuştu.