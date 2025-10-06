Yeni Şafak
Bursa'da beş katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

23:266/10/2025, Pazartesi
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. 

Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. 

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

