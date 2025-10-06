Bursa'da beş katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangın saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı.
Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.