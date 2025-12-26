Yeni Şafak
Bursa'da site inşaatından tarih fışkırdı: Ekipler inceleme başlattı

08:4726/12/2025, Cuma
IHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser mezar kalıntıları bulundu.Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi merkezinde müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yapmaya başladı.

Kazı sırasında tarihi mezarlar ve testiler görüldü. Tarihi eser mezarları gören Jandarma ekipleri kazıyı durdurup Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne bilgi verdiler.



Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptılar. İncelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu.

Eserlerden numune alınıp Bursa’ya götürüldü.

Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.

