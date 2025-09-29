Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da yol kenarında ölü bulundu

Bursa'da yol kenarında ölü bulundu

18:5529/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Faruk Yetiz’in (69) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cuma Mahallesi Halim Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Yetiz’in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yetiz’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bursa
#Yol kenarı
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den ilk kez kiralık konut dönemi: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Şartlar neler? Emeklilere, gençlere, engellilere ve 3 çocuklu ailelere özel kontenjan