Çanakkale Boğazı sis sebebiyle gemi geçişlerine kapatıldı

10:386/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun siste 1915 Çanakkkale Köprüsü havadan da görüntülendi.

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis etkili oluyor. Etkisini artıran sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 08.10 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

 Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.



#çanakkale boğazı
#sis
#gemi
