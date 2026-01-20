Çevreyi kirletene af yok

Öte yandan, İnegöl Belediyesi yıllardır atık mobilyaları ücretsiz, molozları ise çok cüzi miktarlar karşılığında adreslerden alarak uygun şekilde bertaraf ediyor. Vatandaşların bu hizmetlerden faydalanmak için 153 Çözüm Merkezini arayabileceği bildirildi.



