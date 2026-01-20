Çevreyi kirletene af yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde moloz dolu çuvallar ile atık mobilyaları Boğazköy Barajı mevkiine atarak çevre kirliliğine sebebiyet veren kişi, İnegöl Belediyesi tarafından İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarından tespit edildi, 13 bin 705 TL ceza uygulandı.
İnegöl’e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi mevkiinde Boğazköy Baraj sahasına gelen kimliği belirsiz şahıslar kamyonetle getirdikleri moloz dolu çuvalları ve atık mobilyaları baraj sahasına bıraktı. Kimsenin görmediği noktada çevre kirliliğine sebebiyet veren kişiler, İnegöl Belediyesi’nin İzleme Değerlendirme Merkezi kameralarından kaçamadı.
Adeta doğayı katleden duyarsız kişiler, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince İzleme Değerlendirme Merkezi kameralarından tespit edildi. Şahıslara 13 bin 705 TL cezai işlem uygulandı.
Kirletilen alan ise İnegöl Belediyesi ekiplerince temizlendi. Zabıta Müdürlüğü, şehrin 7/24 izlendiğini hatırlatarak vatandaşlara bu tür davranışlardan uzak durmaları çağrısını yineledi.
Öte yandan, İnegöl Belediyesi yıllardır atık mobilyaları ücretsiz, molozları ise çok cüzi miktarlar karşılığında adreslerden alarak uygun şekilde bertaraf ediyor. Vatandaşların bu hizmetlerden faydalanmak için 153 Çözüm Merkezini arayabileceği bildirildi.