Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştıktan sonra evin duvarına vurdu: Ölü ve yaralı var

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz Ç.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete ve iki katlı müstakil evin duvarına çarptı.