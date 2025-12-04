Yeni Şafak
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştıktan sonra evin duvarına vurdu: Ölü ve yaralı var

23:244/12/2025, Perşembe
DHA
Adana'da 14 yaşındaki Ç.K.'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından park halindeki kamyonete ve iki katlı evin duvarına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı Bünyamin Serin (15) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz Ç.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete ve iki katlı müstakil evin duvarına çarptı. 

 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle çöp konteyneri yaklaşık 30 metre, kamyonet ise 15 metre savruldu.

Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Ç.K. ile yanındaki arkadaşı Bünyamin Serin, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

 Ağır yaralı Ç.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Serin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

#Adana
#Trafik kazası
#Ölüm
