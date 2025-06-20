Çorlu'da korku dolu anlar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

Olay, Zafer Mahallesi Ticaret Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, benzinlikten yakıt alan S.H., kullandığı 17 ZB 696 plakalı otomobiliyle seyir haline geçti. Bir süre sonra aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan atlayan sürücü S.H. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.