Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dörtlü liderler toplantısına katılması dünya basınında geniş yankı buldu

Erdoğan'ın görüşmeye katılması İsrail basınında





İsrail'in The Jerusalem Post gazetesi, "Kaynaklar, Muhammed bin Selman'ın da görüşmede bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans yoluyla görüşmeye katıldığını söyledi." ifadelerine yer verirken, The Times of Israel gazetesinin haberinde, toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bilgisi yer aldı.





Israel National News adlı haber sitesi, görüşmeyi "Erdoğan'ın da katılımıyla: Trump Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü" başlığıyla duyurdu.





Israel Hayom gazetesi, "Cumhurbaşkanı ve Muhammed bin Selman Trump'ın ve Şam'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına aracılık etti." ifadelerini kullandı.





İsrail'in i24 televizyonunun web sitesinde Erdoğan'ın Trump, Muhammed bin Selman ve Şara'nın katıldığı zirveye çevrim içi katılmasına dikkati çekti. Haberi "Trump: 100 günde çok şey yaptık ve Orta Doğu'ya barışı getirmeye söz veriyorum" başlığıyla yayımladı.