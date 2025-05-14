Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dörtlü liderler toplantısına katılması dünya basınında geniş yankı buldu

Asya ülkeleri Erdoğan'ın katılımını haberleştirdi





Japonya'nın resmi Kyodo ajansı, "Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman ile istişare sonucunda aldığını söyledi.", Japon devlet televizyonu NHK ise "Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra yaptırımları kaldırmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.





Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), "Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ve Muhammed bin Selman ı̇le bı̇r araya geldı̇ğı̇nı̇ açıkladı." başlığını kullandı.





Hindistan'ın India Today gazetesi haberinde şunlar kaydedildi:

"Trump, ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teşvik edildikten sonra Şara ile görüşmeye karar verdiğini söyledi."





Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), söz konusu toplantıyı, "Erdoğan, ABD ve Suriye toplantısına çevrim içi katıldı" başlığıyla verirken, Pakistan'ın Dawn gazetesi de Trump ile Şara arasındaki görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman'ın katılımını haberleştirdi.