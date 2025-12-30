DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Yasin Koçyiğit'in kuzeni Hacı İbrahim Açıköz, kendisinin de emekli asker olduğunu söyleyerek, "Kurtalan'da beraber görev yaptık operasyonlarda. Sonra o Yalova'ya tayin oldu. Son zamanlanlarda yüz yüze görüşme şansımız olmadı ama iyiydi, mesajlaşıyorduk. Acımız büyük. Allah bu terörü, teröre yol açanları, teröre yol verenleri kahru perişan etsin. İçimiz yandı. Ben çok şehit gördüm, operasyonlarda bulundum. Hendek operasyonlarındaydım. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Diğer polis arkadaşlara Allah rahmet eylesin. Hepsinin acısını içten paylaşıyoruz. DEAŞ, YPG, PYD, sol fraksiyon örgütlerin hepsi memleketin içerisine sokulmuş pislikler. Bunları temizlemek için gerekirse canımızla, kanımızla mücadeleye hazırız. Yasin önden gitti. Allah şehitliğini kabul etsin. Biz devletimizin, milletimizin yanında canımızla, kanımızla yanındayız" dedi.