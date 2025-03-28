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Denizde korku dolu anlar: Dalgaların etkisiyle sallanan vapur yolculara korku dolu anlar yaşattı

Denizde korku dolu anlar: Dalgaların etkisiyle sallanan vapur yolculara korku dolu anlar yaşattı

22:4028/03/2025, Cuma
IHA
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Kocaeli'de İzmit-Gölcük seferini yapan vapur, kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bugün öğle saatlerinden sonra kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve toz bulutları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki stantlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi, bazı noktalarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Yer yer fırtına seviyesine ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İzmit-Gölcük seferini yapan vapur, şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. 

Dalgaların etkisiyle sallanan vapur, yolculara korku dolu anlar yaşattı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

#Kocaeli
#Deniz
#Fırtına

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