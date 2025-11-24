Yeni Şafak
Denizi olmayan Malatya'da günde 2 ton balık Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor

Malatya’da Karakaya Baraj Gölü’nde avlanan balıklar Diyarbakır üzerinden Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Battalgazi ilçesi Kırkgöz Sahil Park Hasırcılar mevkiinde bulunan Karakaya Baraj Gölü’nde faaliyet gösteren yaklaşık 30 tekne günlük 1,5 ila 2 ton arasında çeşitli türlerde balık avlıyor.

Avlanan balıklar kooperatif aracılığıyla Diyarbakır’a gönderilirken buradan da Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bölgede uzun yıllardır balıkçılık yapan Mehmet Çetin başta sazan olmak üzere farklı türlerde balık avladıklarını belirtti. Çetin sazan balığının kilogramının 80 TL’den işlem gördüğünü ifade ederek "Avladığımız balıkları Diyarbakır üzerinden ihracata gönderiyoruz" dedi.





Balıkçı Bekir Aslan ise geçim kaynaklarının balıkçılık olduğunu kaydederek artan girdi maliyetlerine rağmen avlanmaya devam ettiklerini söyledi. Aslan özellikle kış aylarında balıkçılığın oldukça zorlaştığını belirtti.x

Bir diğer balıkçı Batuhan Özfırat da balıkçılık dışında başka bir işle uğraşmadıklarını ifade ederek "Balık fiyatları uygun ancak elde ettiğimiz kazanç beklentilerimizin altında kalıyor" diye konuştu

