Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosu: Tüm ekipler seferber oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Denizli'de Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzey masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre Honaz ilçesinde saat 10.15'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ilçe merkezi ile Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde yıkıma yol açtı.

3 /6 Bunun üzerine il ve ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu. Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında İl AFAD Müdürlüğü'nde oluşturulan afet yönetim merkezinde yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi. Coşkun daha sonra aldığı bilgilerin ardından gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirdi.

4 /6 Tatbikatın ikinci bölümünde Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan AFAD Lojistik Merkezi yanındaki sahada, koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları kuruldu.



5 /6 Buradaki temsili enkaz alanında 300 kişinin katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi. Bazı binaların yıkıldığı senaryosuyla devam eden tatbikatta enkaz altında kalanlar ekipler tarafından tespit edilip kurtarıldı.