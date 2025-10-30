Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal’dan İstanbul için kritik uyarı: Enerjisini biriktirdi kırılmaya hazır

'Depremler devam edecek'

Pampal, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bölgeye ilişkin birkaç gün önce yayımlanan raporu olduğunu söyleyerek, "Bölgenin kabuk yapısı ve altta magmanın faaliyetleriyle ilgili oldukça güzel bir çalışma. Burada magma odalarının yukarı kabuğa doğru yükseldiği, zayıf yerleri zorladığı açık açık görünüyor. Bu da bize bu Ege Denizi'nin içinde ve Sındırgı civarı başta olmak üzere Batı Anadolu'da meydana gelen depremlerin volkanik magmatik kökenli bir mekanizmayla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren bir ipucu. O nedenle bu türden depremler olmaya devam edecek" diye konuştu.











